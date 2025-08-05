Gözler YAŞ Toplantısındaydı, Kararlar Belli Oldu... Genelkurmay Başkanı Değişti!

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklanan YAŞ kararlarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) general ve amiral sayısı 316'dan 332'ye çıktı. 32 general ve amiral terfi etti.

GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Yüksek Askeri Şura kararı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri bir yıl uzatıldı.

İşte bütün YAŞ kararları:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında icra edilmiştir.

2025 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;

a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,

b) Görev süresi uzatılacaklar,

c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.

c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atanmışlardır.

d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.

3. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar ERSAY Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral Rafet Dalkıran Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet Oktar Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin Dinç Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve Timur Yılmaz Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

4) Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

5) Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz."

Kaynak: Haber Merkezi