Fransa Felaketin Eşiğinden Döndü! Hepsini Sarmış, Tek Tek Kapatıldı
Fransa’da bir nükleer santralde ‘denizanası’ alarmı verildi. Denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığının ortaya çıkmasının ardından olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörler otomatik olarak kapatıldı.
Fransa’da ülkeyi harekete geçiren bir gelişme yaşandı. Fransa’daki bir nükleer santralde denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı tespit edildi.
SİSTEMLER KAPATILDI
Santraldeki enerji üretimi ‘denizanaları’ sebebiyle durduruldu. Yetkililer, olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığını duyurdu.
SON YILLARDA SAYISI ARTTI
Santralde yetkililer filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışmalarına başladı. Öte yandan Fransa’da son yıllarda denizanası nüfusunda artış olduğu belirlenirken, bilim insanları bunun sebebini küresel ısınma olarak ifade etti.
