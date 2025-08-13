Fransa Felaketin Eşiğinden Döndü! Hepsini Sarmış, Tek Tek Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’da ülkeyi harekete geçiren bir gelişme yaşandı. Fransa’daki bir nükleer santralde denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı tespit edildi.

SİSTEMLER KAPATILDI

Santraldeki enerji üretimi ‘denizanaları’ sebebiyle durduruldu. Yetkililer, olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığını duyurdu.

SON YILLARDA SAYISI ARTTI

Santralde yetkililer filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışmalarına başladı. Öte yandan Fransa’da son yıllarda denizanası nüfusunda artış olduğu belirlenirken, bilim insanları bunun sebebini küresel ısınma olarak ifade etti.

Kaynak: AA