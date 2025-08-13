Komşu Alevlere Teslim! Yerleşim Yerleri Tehdit Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan, Ahaia, Sakız Adası ve Epir bölgelerinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Gece boyunca çok sayıda yerleşim birimi tahliye edilirken, acil yardım hattı 112 üzerinden bölge halkına art arda uyarı mesajları gönderildi. Şiddetli rüzgar, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, yetkililer durumun “dramatik” olduğunu belirtiyor.

YANGINLAR YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Ahaia iline bağlı Patra yakınlarındaki Sihena bölgesinde dün akşam başlayan yangın, yerleşim alanlarına sıçradı. Bazı evler hasar görürken, bölgedeki yerleşim yerleri hızla tahliye edildi. Sakız Adası’nın kuzeybatısındaki köyler tamamen boşaltıldı; yangın, tarım arazileri, ormanlık alanlar, çiftlikler, depolar ve araçlarda ciddi hasara yol açtı. Sahil Güvenlik ve özel tekneler, Limnia bölgesinden yaklaşık 40 kişiyi deniz yoluyla güvenli alanlara taşıdı.

Epir bölgesinde, Preveze’ye bağlı Ziros Belediyesi’nde yangın yaklaşık 30 kilometrelik bir hatta yayıldı. Çok sayıda köy tahliye edilirken, gece saatlerinde Kefalonya ve Megara’da yeni yangınların çıktığı bildirildi. Yunanistan İtfaiyeciler Birliği Başkanı Kostas Çigas, son 24 saatin yangın sezonunun “en zor günü” olduğunu vurguladı ve sadece dün 82 yangının çıktığını belirtti.

İTFAİYECİLER VE HAVA ARAÇLARI SEFERBER

İtfaiye yetkililerine göre, salı sabahından bu yana ülke genelinde 4 bin 850 personel yangınlarla mücadele ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden su atımına başladı. Ancak, Çigas’ın açıklamalarına göre, şiddetli rüzgar, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. En riskli bölgeler olan Patra ve Preveze’de yangınlar yerleşim alanlarına yakın ilerliyor, bu da tahliye ve müdahale süreçlerini daha karmaşık hale getiriyor.

SAĞLIK KURULUŞLARI DA TAHLİYE EDİLDİ

Yangınların yoğunluğu nedeniyle Ahaia ve Preveze’de bazı sağlık kuruluşları da tahliye edildi. Ahaia’daki Kato Ahaia Sağlık Merkezi, personel ve hastalarıyla birlikte boşaltılırken, Preveze’nin Thesprotiko bölgesindeki sağlık merkezi de tahliye edildi. Hastalar, Arta ve Preveze hastanelerine nakledildi. Sakız Adası’ndaki hastane ise olası gelişmelere karşı teyakkuzda. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiyeci ve dumandan etkilenen iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

SAKIZ ADASI’NDA SAKIZ AĞAÇLARI TEHDİT ALTINDA

Sakız Adası’nda yangın, adanın simgesi olan sakız ağaçlarını tehdit ediyor. Daha önce 2012’de yaşanan büyük yangında sakız üretimi ciddi zarar görmüştü. Yetkililer, yangının tarımsal üretimi uzun vadede olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

YETKİLİLERDEN ÇAĞRI: TALİMATLARA UYUN

İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, son 48 saatte 152 yeni yangının çıktığını, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranının tehlikeli koşullar yarattığını belirtti. Vathrakoyannis, vatandaşlara yetkililerin talimatlarına uyma çağrısı yaptı ve önümüzdeki günlerde durumun daha da zorlaşabileceği uyarısında bulundu.

