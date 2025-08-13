Buca’da 'Kırmızı Kabus'un Yürek Dağlayan İzleri! Yeşilin ve Mavinin Simgesi Siyaha Büründü

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınırken, yangın sonrası ortaya çıkan görüntüler kahretti. Yeşilin ve mavinin simgesi İzmir, siyaha büründü. İşte Buca yangınından geriye kalanlar...

İzmir’in Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde bir minibüste çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinin çevresinde oluşan hasar, dron ile görüntülendi.

Buca’da 'Kırmızı Kabus'un Yürek Dağlayan İzleri! Yeşilin ve Mavinin Simgesi Siyaha Büründü - Resim : 1
İzmir Buca'da çıkan orman yangınından görüntüler

ORMANLIK ALANA YAYILDI

İzmir Çevre Yolu üzerinde saat 18.00 sularında bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarla birlikte çevredeki ormanlık alana yayıldı. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava araçları ve çok sayıda kara ekibi bölgeye sevk edildi.

Buca’da 'Kırmızı Kabus'un Yürek Dağlayan İzleri! Yeşilin ve Mavinin Simgesi Siyaha Büründü - Resim : 2
Yangın sonrası kahreden görüntüler

Gün batımıyla birlikte hava müdahalesi zorunlu olarak durdurulurken, kara ekiplerinin yanı sıra emniyete bağlı TOMA araçları da gece boyunca söndürme çalışmalarına katıldı.

Buca’da 'Kırmızı Kabus'un Yürek Dağlayan İzleri! Yeşilin ve Mavinin Simgesi Siyaha Büründü - Resim : 3

Yeni günün ilk saatlerinde yangına tekrar havadan müdahale başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Buca’daki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı bildirdi.

Buca’da 'Kırmızı Kabus'un Yürek Dağlayan İzleri! Yeşilin ve Mavinin Simgesi Siyaha Büründü - Resim : 4

Yangın sonrasında kaydedilen dron görüntüleri ise kahretti. Çok sayıda alanın küle döndüğü ortaya çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yangının çıktığı minibüsün sahibi, sürücüsü ve aracın egzoz bakımını yapan teknisyen gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Buca’da 'Kırmızı Kabus'un Yürek Dağlayan İzleri! Yeşilin ve Mavinin Simgesi Siyaha Büründü - Resim : 5

Kaynak: DHA

