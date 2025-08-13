Depremin Ardından İlk 72 Saat! Sındırgı’da Son Durum Ne? AFAD Harekete Geçti, Konteyner Kent Kuruluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’de 2 gün önce meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçılar meydana gelmeye devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki son duruma ilşikin yeni bir açıklama yaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

AFAD 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgede başlatılan çalışmaların, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında sürdüğünü duyurdu.

AFAD’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından devreye alınan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) sayesinde, ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde hızlı ve etkili müdahale gerçekleştirdiği belirtildi.

KOORDİNASYON TOPLANTISI

İyileştirme süreci kapsamında Sındırgı’da bir koordinasyon toplantısı düzenlendiği bildirildi. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, bölge milletvekilleri ve kurum yetkilileri katıldı.

2 KÖYDE İNCELEME

Heyet, merkez mahallelerin yanı sıra Alacaatlı ve Kerpit köylerinde de incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen yetkililer, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Balıkesir'de yıkım gerçekleşen bir alanda yapılan inceleme

KONTEYNERLER KURULUYOR

AFAD’ın açıklamasına göre, hasar ve zarar tespitleri ilgili kurum ekipleri tarafından sahada yürütülüyor. Barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun alanlarda konteyner kurulumlarına başlandı.

