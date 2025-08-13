Ordu’da 4 Katlı Apartmanda İki Dehşet Birden! Çığlıkları Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Ordu’da eşini tabancayla vurarak dehşeti yaşatan İlkay M, daha sonra kendini başından vurdu. Korkunç olay sonrasında hastaneye kaldırılan çiftten İlkay M’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ordu’da Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre bir süredir ayrı yaşayan Selma M. ile İlkay M. arasındaki kavga büyüyerek tartışmaya döndü.

Ordu’da 4 Katlı Apartmanda İki Dehşet Birden! Çığlıkları Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 1

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

50 yaşındaki İlkay M., tabanca ile 45 yaşındaki eşi Selma M.’yi bacağından vurarak yaraladı, daha sonra da kendisini başından vurdu.

Ordu’da 4 Katlı Apartmanda İki Dehşet Birden! Çığlıkları Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 2

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Selma M.’nin kıyafetlerini almak için eve geldiği, çiftin çocuklarının ise o sırada evde olmadıkları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken İlkay M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ordu’da 4 Katlı Apartmanda İki Dehşet Birden! Çığlıkları Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 3

Kaynak: DHA

