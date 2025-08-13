16 İlde Dev Operasyon! Konteyner İlanlarıyla Dolandıranlar Böyle Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli 16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 34 şüpheliden 29’unun tutuklandığını, 5’ine ise adli kontrol uygulandığını açıkladı. Şahısların vatandaşları sahte “motor, televizyon ve konteyner” ilanlarıyla dolandırdıkları belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine ağır darbe vurulduğunu açıkladı. 6 il merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 34 zanlı yakalandı, bunlardan 29’u tutuklandı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre operasyonlar, Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın’da eş zamanlı gerçekleştirildi.

MOTOR, TELEVİZYON, KONTEYNER İLANLARI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformlarında sahte “motor, televizyon ve konteyner” ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca, sahte internet siteleri üzerinden “kripto borsasında para kazanma” vaadiyle de dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan 34 kişiden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilikler, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il jandarma komutanlıklarını tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

