44 İlde 'Siber' Operasyonu! 99 Kişi Tutuklandı... Her Yere Sızmışlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 44 ilde siber suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 99 kişinin tutuklandığını, 21 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını bildirdi.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden “ürün satışı” temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi