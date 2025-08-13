Ormanlarımız Alev Alev Yanıyor! Osmaniye'den Acı Haber Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin ormanları alev alev yanıyor. Dün yurdun birçok farklı noktasındaki orman yangınları kontrol altına alındı. Ancak akşam saatlerinde İzmir'den yeni bir yangın haberi geldi. Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde bir minibüste çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı. İzmir Çevre Yolu yakınlarında saat 18.00 sıralarında başlayan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait hava araçları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Buca'daki yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Uşak Banaz'da başlayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye giden arazöz kaza yaptı. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

İşte orman yangınlarında dakika dakika gelişmeler...

10.20 OSMANİYE'DEN ACI HABER

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınından acı bir haber geldi. Alevlere müdahaleye giden arazöz Karayiğit köyünde kaza yaptı. Devrilen arazözdeki 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren işçinin 20 yaşındaki Adem Nazım Demirel olduğu öğrenildi.

09.30 BUCA'DAN SEVİNDİREN HABER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeşil Vatanımızı gece gündüz demeden, savunmaya devam ediyoruz.



📍 İzmir / Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 13, 2025

09.15 ANTALYA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde Demirciler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

08.30 İZMİR'DE ALEV KISKACI

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

07.30 MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İzmir'deki yangın için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Öte yandan, yerleşim yerlerinin çevresinde yanan alanlar, dronla görüntülendi.

İzmir'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi pic.twitter.com/aAw6mTKsFK — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 13, 2025

23.45 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’in Buca ilçesinde minibüste çıkan yangının ormana sıçramasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustası gözaltına alındı. Konuya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bugün saat 18.15 sıralarında Gaziemir Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak orman yangınına sebebiyet vermesi olayı ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustası derhal yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

23.00 BANAZ YANGININDA SON DURUM

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Yenice ile Paşacık köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 7 helikopter, 17 arazöz, 12 ilk müdahale aracı ve 3 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

