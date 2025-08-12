Balıkesir’de Kahreden İzler! 15 Evde Can Yakan Görüntü… Hepsi Küle Döndü

Balıkesir’in farklı noktalarında çıkan orman yangınları yürekleri ağza getirirken, Bigadiç ilçesindeki yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında ortaya çıkan görüntü ise yürekleri dağladı. İşte Balıkesir yangınından geriye kalanlar…

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Kırsal Köseler Mahallesi'nde çıkan yangın büyük panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

15 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının çevredeki evlere sıçraması sonrasında 15 ev kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın karadan ve havadan yapılan müdahale sonrasında kontrol altına alındı.

2 BİN NİFUSLU MAHALLEDE YANGIN PANİĞİ

Öte yandan Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda da yangın çıkmıştı. Yaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'ndeki arazide sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesi için mahalleli de çalışmalara destek vermişti. Yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar görmüştü.

