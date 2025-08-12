Deprem İçin Kritik Hamle: İstanbul’da 24 Bölgeye Yerleştirildi! Artık 7/24 Aktif Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sıngırcı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Büyük depremin ardından 800'e yakın artçı sarsıntı kaydedilirken, gözler olası Marmara depremine karşı alınan önlemlere çevrildi.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜZLERCE İSTASYON KURULDU

Türkiye’nin, Himalaya-Anadolu-Alp Deprem Kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle çok sayıda diri fay hattı bulunuyor. Bu nedenle deprem izleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde 950 noktada deprem istasyonu kurarak yer kabuğundaki en küçük hareketliliği bile saniye saniye kayıt altına alıyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 309 noktaya hız ölçer ve ivme ölçer cihazlar yerleştirmiş durumda. Bu cihazlar, deprem anında oluşan hareketleri anlık olarak ölçerek merkeze iletiyor.

İSTANBUL’DA 24 DEPREM ÖLÇÜM CİHAZI AKTİF

Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul genelinde 24 adet deprem ölçüm cihazı bulunuyor. Bunların bir kısmı hız ölçer, bir kısmı ise ivme ölçer olarak görev yapıyor. Bu cihazlar sayesinde şehirde meydana gelen her sarsıntı detaylı şekilde kaydediliyor ve analiz ediliyor.

ANLIK TAKİP VE ERKEN UYARI

Kurulan bu sistemler, yalnızca depremlerin büyüklüğünü ve merkez üssünü belirlemekle kalmıyor aynı zamanda bilim insanlarının deprem verilerini arşivleyip analiz etmesine de imkan tanıyor. Böylece olası büyük depremler öncesinde daha etkin erken uyarı sistemleri geliştirilebiliyor.

İşte İstanbul'da deprem istasyonları kurulan bölgeler...

AVCILAR

BAKIRKÖY

BOĞAZKÖY

BURGAZADA

BÜYÜKADA

BÜYÜKADA 1

BÜYÜKÇEKMECE

CADDEBOSTAN

ÇATALCA

ÇATALCA 2

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI

GÜZELCE

HAYDARPAŞA

HEYBELİADA

İTÜ TUZLA

KANDİLLİ

KARTAL

KARTAL

KİLYOS

ŞİLE

SİLİVRİ

SİLİVRİ 1

SİNANOBA

YEŞİLKÖY

Kaynak: NTV