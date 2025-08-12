Kartalkaya Yangın Faciasında Şok Gelişme! İtfaiye Raporu Tesise Gidilmeden mi Hazırlandı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili dava sürecinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ankara 22. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, bilirkişi raporu, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve davanın tutuklu sanığı İrfan Acar’ın, otelde denetim yapmadan yangın raporu hazırladığını ortaya koydu. Bu bulgu, yargılamanın seyrini etkileyebilecek nitelikte değerlendiriliyor.

T24'ten Tolga Şardan'ın yazısında aktardığına göre, otel yangınıyla ilgili soruşturmada, mağdur ailelerin avukatlarının ısrarlı takibi, önemli bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. İrfan Acar, ilk ifadesinde 28 Aralık 2024 tarihinde Grand Kartal Otel’e giderek yangın denetim raporu düzenlediğini iddia etmişti. Ancak, bu tarihin cumartesi gününe denk gelmesi ve Acar’ın izinli olduğu ortaya çıkınca, sanık ifadesini değiştirerek denetimi 27 Aralık 2024’te belediyeye ait 14 GA 329 plakalı araçla gerçekleştirdiğini ve tarih konusunda hata yaptığını öne sürdü.

Mağdur avukatlarından Onur Fırat Kaynun’un, belediye aracının GPS kayıtlarının incelenmesi talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Bolu Belediyesi’nin mahkemeye sunduğu GPS kayıtları, bilirkişi tarafından detaylı bir şekilde analiz edildi.

Bilirkişi raporuna göre, söz konusu araç 27 ve 28 Aralık 2024 tarihlerinde Grand Kartal Otel’e hiç gitmemişti. Bu bulgu, Acar’ın otelde fiziki bir denetim yapmadan yangın itfaiye raporu düzenlediğini ortaya koyarak, davada sanıkların sorumluluğunu artırabilecek önemli bir delil olarak dosyaya eklendi.

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin avukatları, otel ve planlanan kafeterya için hazırlanan itfaiye raporunun hazırlanma sürecindeki usulsüzlükleri mahkeme gündeminde tutmaya devam ediyor. Bilirkişi raporunun, önümüzdeki duruşmada yargılamanın yönünü değiştirebileceği belirtiliyor. Facianın ardından ortaya çıkan bu yeni deliller, otelin yangın güvenliği konusundaki ihmallerin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: T24