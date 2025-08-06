Kartalkaya Faciasında 8 Yakınını Kaybeden Avukattan Bakan Ersoy’a Sert Tepki: Yatlarda Gezdirmeyiz

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Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta meydana gelen Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi de yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 32 sanığın yargılandığı davada, yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gültekin, yalnızca birkaç bürokrata soruşturma izni verilmesini yetersiz bulduğunu vurgulayarak, yetkililere çağrı yaptı

'3 ÇALIŞAN SORUMLUDUR DENMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ'

Yangınla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 3 bürokrat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 1 müfettiş hakkında soruşturma izni verilmesi üzerine konuşan Gültekin, sürecin bu şekilde kapatılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. “Duruşmaların hemen akabinde 3 tane Turizm Bakanlığı çalışanı ile ilgili soruşturma izni verildi. 3 gün önce de Çalışma Bakanlığı'nın bir müfettişi ile ilgili soruşturma izni verildi. Şimdi bunlar bize yeterli mi? Hayır, bizim için bunlar yeterli değil. Biz, Turizm Bakanlığı'nın ‘bu 3 çalışan sorumludur’ diyerek onları önümüze atmasını asla kabul etmeyiz."

'TURİZM BAKANI'NI YATLARDA GEZDİRMEYİZ'

Yüksel Gültekin, Danıştay’a yaptıkları başvurularda yalnızca birkaç bürokratın değil, zincirleme sorumluluk taşıyan tüm yetkililerin soruşturulması gerektiğini belirtti. Gültekin, "Danıştay'a yaptığımız müracaatlarda, bakan yardımcısından başlayarak sıralı olan çalışanların tamamıyla ilgili bir soruşturma izni verilmesini ve savcılığın kusur raporunda çok açıkça birinci derece kusurlu oldukları belirtilen Turizm Bakanlığı'nın yetkililerinin tamamının yargılanmasını ve hak ettikleri cezayı bulmalarını istiyoruz. Bunun için gerekli olan her türlü mücadeleyi yapacağız. Bu 3 kişiye izin verildi diye geri adım atmayız. Buradan tekrar sesleniyorum, geri adım atmayız. Turizm Bakanı’nı biz bu olayın üzerine örtüp yatlarda gezdirmeyiz, ensesindeyiz. Kesinlikle biz burada Turizm Bakanlığı'nın öncelikle sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Gerekli şikayetlerde bulunduk, yargı bununla ilgili değerlendirmeyi yapacak” diye konuştu.

'ASLA BUNDAN KURTULAMAZSINIZ'

Yüksel Gültekin, açıklamasında “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na seslenmek istiyorum; eski müfettişi önümüze atarak ‘kusurlu budur’ deyip bu işten kurtulamazsınız. Bu hadisede böyle bir yerde 3 yıldan beri çalışma sorumlusu olmayacak, böyle bir tesiste tüm kurulduğu günden beri yalnızca 10 saat çalışma görevlisi sorumlu olacak ama siz bundan kurtulacaksınız, buradan sesleniyorum, asla bundan kurtulamazsınız” ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN’A SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, yargılanan belediye personellerine yönelik yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Gültekin, bu sözlerin yargılamayı etkilediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Gültekin, konuya ilişkin şunları söyledi: "Tanju Özcan öyle açıklamalar yaptı ki belediye meclisinin birinci oturumunda. Ben bir hukukçu olarak, bir vatandaş olarak ama en önemlisi 8 tane canını, evladını kaybetmiş ve 78 can sahibi adına burada konuşuyorum. Vatandaş olarak ağzım açık kaldı. Bakın ne dedi Tanju Özcan, ‘İçerideki arkadaşlarla görüşüyorum. Ve ben gerçekten suçlu olduklarına inansam yemin ediyorum arkalarında durmam. Suçsuz olduklarını görüyorum.’ Sen avukatsın. Tanju Özcan, 10 gün süren yargılamalarda şehrin belediye başkanı olarak, bir kere bile duruşma salonuna gelmedin. Bir kere bile mahkeme ortamını görmedin. Bir kere bile 3 tane personelinin nasıl savunma yaptıklarından haberdar değilsin. Haberdar olsan, İrfan’la ilgili daha önce ev hapsi olan kararın tutukluluğa çevrildiğini, sonra kuvvetli suç şüphesi üzerine tutukluluğa çevrildiğini bildiğin halde mi bunları söylüyorsun? Bir avukat olarak, bir hukukçu olarak bunları söylüyorsun. Kısaca, yazıklar olsun diyorum”

AİLESİNDEN 8 KİŞİYİ KAYBETTİ

Grand Kartal Otel yangınında avukat Yüksel Gültekin’in oğulları Bilal ve Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve dört torunu da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA