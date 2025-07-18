Kartalkaya Faciasında Bakanlıktan Üç Bürokrat İçin Soruşturma İzni: 'Kusur ve İhmalleri Yok, Yargı da Görsün'

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 133 kişi de yaralandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 98 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'KUSUR VE İHMALLERİ YOK, YARGI DA GÖRSÜN'

Olayla ilgili son olarak, Kültür Bakanlığı tarafından, yangının meydana geldiği tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA