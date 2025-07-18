Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde Kritik Mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kurmaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızın mezuniyet töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir mensubuna buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün 80'i dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir personel olmak üzere toplam 241 subayımızın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. 14. dönem müşterek komuta ve kurmay eğitimiyle, 7. dönem kuvvet, harp enstitüleri komuta ve kurmay eğitimlerini alınlarının akıyla nihayete erdiren her bir subayımızı yürekten tebrik ediyorum.

Kuvvetlerimizin istisnasız her bir ferdi, milletimizin göz bebeği, dostum, kıvanç kaynağı ve iftihar beratıdır. Rabbim sizi her türlü tehlikeden, beladan, musibetten korusun, yolunuzu da, bahtınızı da açık eylesin diyorum.

Azerbaycan, Bosna Ersek, Endonezya, Gambiya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Mali, Moğolistan, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün'den ayrılıp burada eğitim alan misafir görevlilerimizi da yürekten tebrik ediyorum.

'TÜM İMKANLARIMIZDA YANINDA OLACAĞIZ'

Üstlendiği misyon ve sahip olduğu vizyonla sivil asker iş birliğine çok kıymetli katkılar yapan üniversitemiz başarı çıtasını her geçen gün müzeye taşıyor. Büyüyesindeki harp enstitüleri, harp okulları ve meslek yüksek okullarıyla ordumuza bilgili ahlaklı, vatanına, milletine, milli iradeye bağlı subay ve az subaylar kazandıran üniversitemize, Sayın Rektör ve yöneticilerimize, üniversitemizin sivil asker eğitimci kadrosuna teşekkür ediyorum.

Kuruluşundan itibaren Milli Savunma Üniversite'mize daima destek verdik. Her ihtiyacında üniversitemizin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da tüm imkanlarımızla bu güzide kurumun yanında olmaya devam edeceğiz.

'SİPER SAVAŞLARININ YERİNİ SİBER SAVAŞLAR ALDI'

Değerli arkadaşlarım şu hakikati burada yine ifade etmek durumundayım. İkinci Cihan Harbi'nden sonra tesis edilen uluslararası sistemin askeri, siyasi ve iktisadi kırılmalar yaşadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşlar almış durumda. Hem bölgemizde hem dünyada yeni denklemler kurulurken jeopolitik dinamiklerde büyük oranda değişim ve dönüşüme uğruyor.

Post-liberal dönem olarak da adlandırılan bir yeni gerçeklikte ülkemizin güçlü bir şekilde var olması, yeni sistemde kutup başı olarak yerini alması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bilhassa yerli ve milli yüksek teknoloji yatırımlarımızla, savunma sanayindeki hamlelerimizle küresel planda adından söz ettiren ülkeler arasındayız.

'İÇ CEPHEYİ TAHKİM İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ'

Stratejik imkan ve kabiliyetlerimizin tekamülü noktasında önemli adımlar atıyoruz. Buradan yetişen vatan evlatları bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde üstlendiği misyonlarla küresel barış ve güvenliğin tesisine çok mühim katkılar yapıyor.

Bu vesileyle tüm komutanlarımıza tüm hocalarımıza milletimizin istiklal ve istikbali devletimizin bekası için fedakarca görev yapan tüm askerlerimize ve elbette Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesine bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Mezuniyet töreninin yanı sıra bugün ayrıca Milli Savunma Üniversite'mizde ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni camimizi ibadete açtık. Rektörlük camimizle birlikte açılışını yaptığımız diğer camilerimizin de üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum.

Kurmaylık zekamızı da yalnızca harp sahalarında değil cephe gerisindeki çalışmalarımızda da dost düşman herkese gösterdik. Tarih boyunca atalarımız bir yandan yeryüzünde iyiliği adaleti huzur ve emniyeti hakim kılmak için çabalarken diğer yandan dünya tarihine geçen önemli başarılara imza attılar.

Savaş hukukunun, savaş ahlakının temel ilkelerine her şartta riayet ettik. Bu noktadaki hassasiyetimizi her seferinde vurguladık. Akıncılarımızın Allah Allah nidaları cenk meydanlarından hiç eksik olmadı.

Sayıca bizden katbekat nice orduyla karşı karşıya geldik ancak tarihimizin hiçbir döneminde en kanlı muharebe koşullarında dahi kadınlara çocuklara yaşlılara masum ve sivillere dokunmadık. Farklı kıtalara nizam veren idari ve siyasi teşkilatlanma kabiliyetimizi askeri taktik ve stratejilerimizle besledik zenginleştirdik. İlk düzenli ve disiplinli ordumuzu bundan tam 2234 yıl evvel kurduk. Modern ordularla uygulanan 10'lu sistemi dünya askeri literatürüne 2000 yıl önce biz hediye ettik.

'NİCE BADİRELER ATLATTIK'

Alplerimizle, erenlerimizle, gazilerimizle fetih ve gaza ruhunu gönül coğrafyamızın dört bir yanına yayarken aynı zamanda kalpleri de fethettik. Biz nice imtihanlarla karşılaştık. Nice badireler atlattık. Nice musibetlere göğüs geldik. İçeriden ve dışarıdan nice ihanete muhatap olduk. Ama hepsinin de üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık.

Zümrüt'ü Anka gibi her seferinde küllerinden yeniden doğduk. Zalimler karşısında diz çökmedik. Müstebliler karşısında boyun eğmedik. Zorbalar karşısında teslim olmadık. Can verdik. Canımızdan aziz bildiklerimizi kara toprağa verdik. Fakat istiklal ve istikbal sevdamızdan asla taviz vermedik.

Kaynak: Haber Merkezi