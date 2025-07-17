Kabine Toplantısı Bitti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS Yanıtı

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

LGS'deki şaibe iddialarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklendi. Cumhurbaşkanı, "Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Sınavları sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Bunu manipüle ederek siyaset yapan zihniyet kötücüldür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İyilik millete hizmet etmektir. İyilik Türkiye'nin şanını düzeltmektir. İyilik mazlum ve mağdurlara yardım elini uzatmaktır. Biz iyiye talibiz. Biz zora talibiz. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı çok iyi biliyor.

Milletin sorunlarına sıkıntılarına çözüm üretme irademiz ilk günkü gibi diri ve canlıdır. Türkiye'nin itibarını artırmak, Türkiye Yüzyılı'nı menziline suhuletle ulaştırmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz. Bunun için riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz. Mücadele ediyoruz. Kuvvet kullanılması gerekiyorsa kullanıyoruz.

Şunu milletim bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz milletin ve memleketin istikbalini garantiye alma peşindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci ile gençlerimizin üzerinde huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir.

'ÜMMETÇİLİKLE TEHDİT ETTİLER'

Haftasonu 32'nci istişare ve değerlendirme toplantısını yapmak için Kızılcahamam'daydık. Başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere her konuyu enine boyuna değerlendirdik. Türk, Kürt, Arap ittifakına dair dediklerimiz bazılarını tedirgin etti. Sanki bunlar suçmuş gibi bizi ümmetçilikle tehdit ettiler. Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken Müslümanların da sağlamamızı anlamayacaklar kadar kopuk durumdalar.

LGS YANITI

Başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden söylemedikleri yalan bırakmadılar. Tartışma hemen İmam Hatip düşmanlığına evrildi. Buralara kadar işi savurdular. Bakanlığımız gerekli bilgileri paylaşmasına rağmen, çocuklarımızın masum duygularını istismar ettiler.

Bütün sahalarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda dikkatli olduk. Çok titiz davrandık. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Sınavları sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Bunu manipüle ederek siyaset yapan zihniyet kötücüldür. Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Bunlara riyakat etmek iktidar muhalefet olmak üzere hepimizin görevidir. Duyumla dedikodu ile siyaset yapılmaz. Dezenformasyon yapmayın. Sınava giren her öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evlatlarım unutmayın. Biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Siz iktikbalimizin mimarlarısınız.

İSRAİL'E TEPKİ

İsrail bölgemizi kana kaosa boğmak için elinden geleni yapıyor. Gazze'de 58 bin kardeşimiz şehit oldu. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a Yemen'e de saldırdı. Orada da sivilleri bombaladı. İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz, şımarık, şımartılmış, bir terör devletidir.

Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü özellik Ramına kuzeyi ile güneyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine ulaşamayacaklar.

MEMURLARA MÜJDE

Kadın ve erkeklere tanınan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını yürürlüğe alıyoruz.

Kadın ve erkek memurlara tanınan evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu süreç aile bağlarının doğrudan güçlendirilmesine katkı sağlayacak."

Kaynak: Haber Merkezi