CHP'den Yeni Kurultay Hamlesi: Kongre Süreci Başladı! Takvim Ne Zaman Tamamlanacak?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasına karşı il ve ilçelerde kongre süreci başlattı. CHP, 39. Olağan Kurultay takvimi için start verdi. Parti, örgütsel işleyişi doğrultusunda kongre sürecini başlatırken, olası bir erken seçim ihtimaline karşı da hazırlıklarını sürdürüyor.

NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 14 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar gereği, delege seçimleri 13 Ağustos'ta, ilçe kongreleri 13 Eylül'de, il kongreleri ise 5 Ekim'de başlayacak. Kongre sürecinin 5 Kasım'da tamamlanması öngörülüyor.

Parti yönetimi, erken seçim kararı alınması halinde kurultay takvimine ara verileceğini duyurdu.

CHP'den yapılan açıklamada, partinin hukuk, demokrasi ve ekonomik refah için kararlı mücadelesine vurgu yapılarak, toplumsal değişim talebinin giderek güçlendiği ifade edildi:

"Her geçen gün büyüyen adalet arayışı; sokakta, Meclis'te, mahkeme salonlarında ve yurttaşlarımızla temasla birlikte eyleme dönüşmekte, bu durum büyük bir toplumsal uyanışı ve CHP iktidarına yönelik güçlü bir umut dalgasını beraberinde getirmektedir."

Açıklamada, seçim güvenliği çalışmalarının da planlı biçimde başladığı, parti programının güncellenmesi için tüm kurullarla eşgüdümlü çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, ülkemizin yarınlarına ışık tutacak parti programı güncelleme çalışmaları; Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve partimizin tüm kurullarıyla eşgüdümlü olarak yürütülmektir. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin hazırlıklar planlı biçimde başlamış; partimiz, tüm seçim çevrelerinde halkın oyunu korumaya hazır hale gelmiştir. Yaz dönemi boyunca milletvekillerimizden oluşan heyetler de saha çalışmalarını artırarak, krizden çıkışa dair çözüm önerilerimizi yurttaşlarla paylaşmayı sürdürecektir.

Bununla birlikte; 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partimizin olağan işleyişi gereğince, ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başlamış bulunmaktadır. Erken seçim sandığını getirmek için yürüyen mücadelenin devam edeceği ve olası erken seçim kararı kapsamında ara verileceği kararlaştırılan kongreler sürecinde; 13 Ağustos 2025 tarihi, ilçe kongresi delege seçimlerinin başlangıç tarihidir. İlçe kongreleri 13 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, il kongreleri ise 5 Ekim 2025 tarihinde başlayarak, 5 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi, tüm örgütü ve kurullarıyla birlikte Türkiye'yi hukuk devleti, demokrasi ve sosyal adalet temelli yarınlara taşıma kararlılığında çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak: ANKA