Kabine Toplantısı Başladı! Gündemde Neler Var?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Gündemde hangi maddeler var? İşte detaylar...

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Kabine Toplantısı Başladı! Gündemde Neler Var?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Kritik toplantının ana gündem maddesi, terörle mücadelede atılacak yeni adımlar olacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulması planlanan komisyonun yol haritası ve sahadaki mevcut güvenlik durumu kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Toplantının önemli başlıklarından biri de Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler. Özellikle Dürzi gruplar arasında artan çatışmalar, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ilgili gelişmeler masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.

ORMAN YANGINLARI

Yangınlara müdahalede kullanılan yeni teknolojiler, ekipman kapasitesi, alınan önlemler ve müdahale süreçlerine dair son durumun ayrıntılı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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