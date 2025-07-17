Cumhurbaşkanı'ndan Suriye Cumhurbaşkanı ile Kritik Temas! Telefonda Görüştüler

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İsrail'in Suriye'ye yönelik başlattığı saldırılarının ardından Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda ilinde son günlerde yaşanan olaylarda sivillere yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Yaşanan saldırı sonrasında gelişmeler sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in saldırıları sonrası Suriye’deki son durum ele alındı.

NE OLMUŞTU?

İran’a saldırılar düzenledikten sonra ateşkes ile saldırılarını durduran İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail savaş uçakları, dün öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemiş, öğleden sonra da binayı iki kez daha hedef almıştı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

Hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 34'e yükselmişti. Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda ilinde son günlerde yaşanan olaylarda sivillere yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sorumluların cezasız kalmayacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "(Süveyda'da) Yaşanan tüm olaylar detaylı şekilde soruşturulacak, kim olursa olsun failler hesap verecek." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA