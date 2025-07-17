MSB'nin Suriye Mesajı Sonrası AKP'li İsimden Dikkat Çeken Çıkış

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken, arkasından Lübnan ve İran'a da birçok saldırı düzenledi. İşlediği savaş suçları nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken İsrail, şimdi de Suriye'yi hedef aldı. İsrail, dün başkent Şam'ın merkezine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bugün, İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Talep etmeleri halinde Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlarız" diyerek destek mesajını vurguladı.

Bakanlığın bu açıklamasının hemen arkasından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, bakanlığın verdiği mesajın çok net olduğunu belirterek, bu duruşun önemli olduğunu vurguladı.

'MESAJIN ADRESİ ÇOK AÇIK'

AKP'li Tayyar, söz konusu açıklamayla ilgili "Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması çok önemli: ‘Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlarız.’ Mesajın adresi çok açık" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması çok önemli:



‘Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlarız.’



Mesajın adresi çok açık.



Birincisi İsrail, diğeri YPG.



Mesajın çözümü ise… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 17, 2025

Tayyar, bu mesajın muhataplarının kimler olduğuyla alakalı da "Birincisi İsrail, diğeri YPG. Mesajın çözümü ise şöyle: Aklınızı başınıza alın yoksa aklınızı alırız. Eyvallah" dedi.