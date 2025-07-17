81 İlde Yeni Dönem: Kadın Politikaları Yerelden Yönlendirilecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı'na başkanlık etti.

8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu", Bakan Göktaş başkanlığında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla ilk toplantısını Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirdi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadının güçlenmesi çalışmaları kapsamında atılan bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri büyük bir vizyonun ve kapsayıcılığın yansıması olduğunu vurguladı.

Bu toplantının, sürdürülebilir kalkınma için büyük bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Göktaş, "Kadınların toplumsal hayattaki konumunun güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması misyonu doğrultusunda oluşturuldu. Bizler, bu konudaki strateji ve hedeflerimizi belirleyerek hareket etmekteyiz ve bu noktada kuşatıcı politikalar oluşturuyoruz. Hizmetlerimizin etkinliğini artırmak, çalışmaların yerelde izlenmesi, değerlendirilmesi, kurumlar arası güçlü bir koordinasyon ve işbirliği ile mümkündür. Bugünkü toplantımızda da bu işbirliğinin temel dinamiklerini hep birlikte belirleyeceğiz. Ortak hedeflerimizi ve önceliklerimizi şekillendireceğiz." diye konuştu.

'KADIN HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALDIK'

Bakan Göktaş, kadınların, insanlık tarihinin her döneminde medeniyetleri yoğuran, toplumları ileriye taşıyan ve insanlığın ortak mirasını inşa eden asli özne olduğunu belirterek, "Siyaset, ekonomi, kültür, adalet, spor başta olmak üzere pek çok konuda değişimin, dönüşümün ve kalkınmanın öncüsüdür. Zira, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve toplumsal adaleti tesis etmek, ancak kadınların yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkündür." dedi.

Üretimden yönetime, bilgiden karar alma süreçlerine kadar her düzeyde kadınların eşit ve adil biçimde yer alması gerektiğini belirten Göktaş, bu kapsamda 23 yılda kadınların eşit haklara erişimini sağlayan tarihi reformları hayata geçirdiklerini söyledi.

Çalışmaların, kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele olmak üzere iki ana eksende belirlendiğini ve uygulandığını kaydeden Göktaş, "Eylem planımız, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü, daha görünür ve daha etkin kılınmasını hedefleyen bir yol haritasıdır. Bu doğrultuda eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği alanlarında stratejik ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak amacıyla çok paydaşlı projeler geliştirdiklerini belirten Göktaş, finansal okuryazarlıktan yapay zekâ eğitimlerine kadar pek çok alanda destek sunduklarını dile getirdi. Kadın kooperatiflerine yönelik rehberlik, farkındalık ve e-ticaret gibi alanlarda da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Koordinasyon Kurulları sayesinde, yerelde kadınlara yönelik hizmetlerin daha etkili hale geleceğini belirten Göktaş, 81 ilde vali başkanlığında kurulan yapılarla politikaların izlenebilirliğini artırmayı hedeflediklerini bildirdi. "Merkezden yerele kurumlar arası eşgüdümü güçlendirerek sahaya yansımasını hızlandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

4 ANA BAŞLIKTA KOMİTELER KURULACAK

Kurul bünyesinde dört ana başlıkta alt komiteler oluşturulacağını aktaran Göktaş, bu başlıkların bakım sorumlulukları, iklim değişikliği, karar alma mekanizmalarında kadın temsili ve yerel kalkınma olduğunu belirtti. Kadınların ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm odaklı politikalar üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Kadınların güçlenmesiyle köklenen her adım, geleceğimizin teminatı olan aile kurumunu da daha dirençli ve daha bilinçli hale getirecektir.” diyen Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin bu yöndeki sorumluluğu daha da artırdığını söyledi.