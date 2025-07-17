Gözler Ona Çevrildi! Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Mansur Yavaş'tan En Net Açıklama Geldi

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilip tutuklanmasıyla CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları alevlendi. Yeni aday belirlenirse kim aday olacak? İsmi sıkça konuşulan Mansur Yavaş bu kez net konuştu.

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Gözler Ona Çevrildi! Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Mansur Yavaş'tan En Net Açıklama Geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanmasıyla gözler CHP'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu isminden geri adım atmayan CHP'nin İmamoğlu'nun aday olamadığı olası bir senaryoda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

Bu durumda ise akıllara ilk gelen isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşmeden önce konuşulan isimlerden biri de Yavaş'tı. Gelinen süreçte Mansur Yavaş'ın olası durumda aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Öte yandan daha önce kendisinin aday olma ihtimali sorulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kendisini 'teknik direktör'e benzeterek "Ben gol atmam, attırırım" açıklaması yapmış ve adaylığa kapıyı kapamıştı fakat gelinen süreçte Özel'in ismi de adaylık için anılmaya başlandı. Özellikle yaptığı açıklamalar ile birlikte kamuoyunda Özel'in cumhurbaşkanı adaylığı da konuşulanlar arasında...

'EKREM BAŞKAN BU DURUMDAYKEN TERBİYESİZLİKTİR'

Konunun öznelerinden Mansur Yavaş'tan ise en net açıklama geldi. Yavaş merakla beklenen açıklamayı tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptı. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şu an partinin, partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri zindanında iken ben adaylık kelimesini ağzıma almam.

'ÖZGÜR BEY PARLIYOR ARTIK'

Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Beni, seni, o su bu su yok. Ekrem Başkan olur. Özgür Bey parlıyor artık, olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın."

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Kaynak: Haber Merkezi

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