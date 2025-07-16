Mansur Yavaş'tan Cezaevi Resti: 'Ölsünler Der Gibi İnadına İçeride Tutmanın Anlamı Yok'

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti.

Böcek'i tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret eden Yavaş, açıklamalarda bulundu.

Hukukta "masumiyet" diye bir karine bulunduğunun altını çizen Yavaş, Yargıtay'dan cezası kesinleşinceye kadar herkesin suçsuz olduğunu belirtti.

Yavaş, "Muhittin Böcek'i direk suçlayan bir iddia, ifade de yok. Suçların şahsiliği diye bir şey var. Bunların hepsi göz ardı ediliyor. Tutuklu yargılama yanlış" dedi.

'İNADINA İÇERİDE TUTMANIN ANLAMI YOK'

Tutuklu bazı belediye başkanlarının sağlık sorunlarına da dikkat çeken Yavaş, şöyle konuştu:

Belediye başkanlarımızın bir kısmının yaşı var dolayısıyla sağlık sorunları da var. Sağlık sorunlarını yaşarken sanki 'Ölsünler' der gibi inadına inadına içeride tutmanın hiçbir anlamı yok. Bunlardan birisinin başına bir iş gelirse gerçekten bunu dünyaya anlatamayız.

'KALP VE ŞEKER SORUNLARI VAR'

Muhittin Böcek'i yorgun gördüğünü dile getiren Yavaş, “Biliyorsunuz ikinci hayatını yaşıyor. Pandemi döneminde 108 gün kendini bilmeden yattı. O dönemden vücudunda birçok hasar var. Böcek'i neden tutukluyorsunuz? Kalp ve şeker gibi sorunları var. Sürekli kontrol altında tutulması lazım. En azından ev hapsine çıkarılması lazım. İnsanların kendini rahatça savunabileceği bir ortamın oluşturulması lazım” dedi.

Kaynak: AA-ANKA