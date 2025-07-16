AKP'den Kritik 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: Meclis'te Komisyon Kuruluyor... Detaylar Belli Oldu

Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecini izlemek üzere TBMM çatısı altında özel bir komisyon kurulacak. Komisyon, PKK'nın silah bırakma sürecini kayıt altına alacak, güvenlik birimleriyle yakın temas içinde çalışacak. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyonla ilgili detayları aktardı.

AKP'den Kritik 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: Meclis'te Komisyon Kuruluyor... Detaylar Belli Oldu
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Türkiye'nin gündemindeki "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK'nın silah bırakması sürecini izleyecek özel bir komisyonun TBMM'de kurulması planlanıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bu komisyonun görev tanımı ve işleyişine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, komisyonun sadece gözlem yapmakla kalmayıp, süreçle ilgili yasal ve idari düzenlemeler için de öneriler sunacağını belirtti.

GÖREV ALANI NETLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda duyurduğu komisyon için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldiği ve önerilerini sunduğu öğrenildi. Güler, bu hafta içinde partilerin tekrar bir araya gelmesini beklediklerini ifade etti.

Güler'in verdiği bilgilere göre, kurulacak komisyonun üye sayısı, Meclis araştırma komisyonları ve KİT Komisyonu aralığında olacak. Komisyonda sadece grubu bulunan partilerden değil, bağımsız milletvekillerinden de üyeler yer alabilecek.

AKP'den Kritik 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: Meclis'te Komisyon Kuruluyor... Detaylar Belli Oldu - Resim : 1

Komisyonun temel görevi, PKK terör örgütünün silah bırakmasını, kendini feshetmesini doğrulamak, izlemek ve kayıt altına almak olacak. Güvenlik güçleriyle yakın irtibatın sağlanması da komisyonun öncelikleri arasında yer alacak. Güler, sürecin kalıcı hale gelmesi için ihtiyaç duyulması halinde komisyonun idari ve yasal düzenlemeler konusunda Meclis Başkanlığı'na önerilerde bulunacağını vurguladı.

Abdullah Güler, komisyonun bir ihtisas komisyonu gibi çalışmayacağını, daha çok gözlem ve öneri odaklı olacağını belirtti. Komisyonun kendi çalışma prensiplerini ve kurallarını müzakereler sonucunda oluşturacağını ifade eden Güler, "Bir süre kısıtı yok. Meclis Başkanımızın inisiyatifiyle kuruluyor" dedi.

Komisyonun kuruluşu açısından TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na benzer olacağını ancak çalışma usulü ve prensiplerinin farklılık göstereceğini dile getiren Güler, bu tarihi adımın "Terörsüz Türkiye" hedefi için önemli bir mekanizma olacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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