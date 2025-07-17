DEM Parti'den 'Demirtaş' Ziyareti! Açıklama Bekleniyor

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bugün Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ediyor.

Hatimoğulları ve Bakırhan, Edirne Cezaevi'ne giriş yaptı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, görüşmeler bittikten sonra saat 14.00 gibi çıkışta cezaevi önünde açıklama yapacaklar" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi