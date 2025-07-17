DEM Parti'den 'Demirtaş' Ziyareti! Açıklama Bekleniyor

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından kritik temaslarını sürdüren DEM Parti, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret ediyor. Görüşmeler bittikten sonra cezaevi önünde açıklama yapacaklar.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bugün Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ediyor.

Hatimoğulları ve Bakırhan, Edirne Cezaevi'ne giriş yaptı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, görüşmeler bittikten sonra saat 14.00 gibi çıkışta cezaevi önünde açıklama yapacaklar" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel’e ZiyaretDEM Parti Eş Genel Başkanlarından Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel’e ZiyaretSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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