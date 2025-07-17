Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?

CHP lideri Özel, 31 Mart seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Özel, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'anayasa' ısrarından bahsederek verdiği cevabı da paylaştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinde konuşulanlar...

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Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalındaki "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: "Asıl mesele" / CHP Genel Başkanı Özgür Özel yorumluyor" programına konuk oldu.

Özel, 31 Mart seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı. Özel, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Anayasa' ısrarının altını çizdi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Özel, görüşmeyi şöyle anlattı:

"Türkiye'de çözülmesi gereken sorunlar var. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz böyle gidemez. Ve şu şu sorunlar çözülsün dediğimizde, mesela benim tutukluluk meseleleri vardı. Gezi davasından tutuklulular, Kavala, siyasi tutuklular, 28 Şubat tutukluları, emeklilerin durumu, asgari ücretin durumu...

Ve böyle birçok önemli konuda gittik, bunları birlikte çözebiliriz diye. 'Biz muhalefet olarak yapıcı bir muhalefet çizgisi olacağız, siz bu işlerde adım atın biz de destek verelim, biz yine eleştiririz ama doğru olan işlerde birleşelim' dedik. 'Vatandaşın derdi çok' dediğimizde..., bunları dinleyip 'Peki ya anayasa?' dedi bize."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'anayasa' sorusuna ise Özel, şu yanıtı verdiğini söyledi:

"Biz öyle anayasa dediğimiz şey anayasaya saygısı olanlarla olur. Kendisine de o zaman da söyledim: 'Anayasa uymayan biriyle anayasa yapamayız.'"

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Kaynak: Haber Merkezi

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