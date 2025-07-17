Özgür Özel'den AKP'li Vekillere 'İstifa' Çağrısı: 'Eğer Gerçekten Utanıyorsanız...'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor "mitingleri kapsamında İstanbul'un Kartal ilçesindeki Kartal Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Özel, mitingde savunma işçilerinin açtığı pankartı göstererek, "Sefalet ücreti dayatıyorlar. Bu Tayyip Erdoğan, gerine gerine neyle övünüyorsa, savunma sanayii, MİLGEM, top, tüfek hepsini yapıyorlar. Alın teri, göz nuru, dirsek çürüterek avuçları patlatarak çalışıyorlar. Bu işçilere 39 bin TL veriyorlar. Bütün kamu çalışanları çerçeve sözleşme için meydanlarda. Biz de arkalarındayız. Grev kararı aldılar 26 Ağustos'ta. Sözüme değer veren herkese sesleniyorum. 26 Ağustos'ta kamu emekçilerine sahip çıkın, meydanlarda onları yalnız bırakmayın" diye konuştu.

'EĞER GERÇEKTEN UTANIYORSANIZ...'

AKP milletvekillerine istifa çağrısında bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Kızılcahamam kampında milletvekilinin biri söz almış, 'Sokağa çıkamıyoruz, karşıdan gelen asgari ücretlinin yüzüne bakamıyoruz, yılda 4 kere bile zam yapabiliriz demiştiniz ama hiç olmazsa asgari ücrete temmuzda zam yapılsa' demiş, Tayyip Bey hiç oralı olmamış. Ben buradan millete verdiği sözü tutamayıp da utanan AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Bu yolun sonu yol değil, bu milletin yüzüne bakamıyorsunuz, arasına karışamıyorsunuz. Bırakın o partiyi, istifa edin, onurunuzla istifa edin. Bu AK Partili arkadaşlara gerçekten utanıyorlarsa, sıkılıyorlarsa o partide bir dakika durmamalarını öneririm. Milletimiz, emeğini sömürenlerden, kanını emenlerden kurtulacak. Bu ayıba ortak olmamak isteyen bütün AK Partilileri bilhassa zorla üye yaptıklarını, habersiz üye yaptıklarını, söz verip de tutmadıklarını, AK Parti'den istifa etmeye, baba ocağına gelmeye davet ediyorum. Son 6 ayda AK Parti'den ayrılanların sayısı 300 bine yakın. CHP'ye katılanların sayısı 500 bine yakın. Büyüyoruz, güçleniyoruz."

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastane raporuna rağmen cezaevinde tutulduğunu belirterek, "Mehmet Murat Çalık'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, tahliye edilmesini, sağlığa kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA