Mahmut Tanal'dan Meclis'te Zeytinlikler İçin Eylem! Defalarca Tekrarladı: 'Zeytine Dokunma, Hayata Dokunma'

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AKP tarafından Meclis’e sunulan ve zeytinlikler başta olmak üzere orman, mera ve tarım alanlarını madenciliğe açan torba yasa teklifine karşı tepkiler sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasını da içeren torba kanun teklifi görüşmelerinde milletvekilleri birer dakika söz alarak, Sanayi, Ticaret, Enerj, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a kanun teklifine ilişkin sorularını sordular.

MAHMUT TANAL'DAN BİR DAKİKALIK EYLEM

Genel Kurul'da söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Zeytin Anadolu'nun hafızasıdır ve aynı zamanda bir hayattır. Zeytinliklerle ilgili getirilen bu teklif geri çekilmelidir. Çünkü zeytin yaşamdır, hayattır" dedi. Tanal bir dakikalık sürenin kalan bölümünde "Burada şunu söylüyoruz; zeytine dokunma, hayata dokunma, zeytine dokunma, hayata dokunma, zeytine dokunma, hayata dokunma, zeytine dokunma, hayata dokunma, zeytine dokunma, hayata dokunma...." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA