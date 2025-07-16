Bakan Fidan'dan İsrail-Suriye Gerilimine İlişkin Açıklama: '3-4 Saat İçinde Ateşkes Sürecine Gireceğiz'

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere gittiği New York'ta, Türkevi'nde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki saldırılarına değinen ve İsrail'in bölgede bir süredir fiili istikrarsızlaştırma politikası izlediğini ifade eden, Bakan Fidan, şunları kaydetti:

'TOLERE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

"İsrail bölgede epey bir süredir fiili istikrarsızlaştırma politikası izlemekte. Bunu yaparken de kendi milli güvenlik önceliklerini esas alıp bölgedeki hiçbir kurala, kaideye, başka ülkelerin haklarına, egemenliklerine, toprak bütünlüğüne dikkat etmeden ortaya koyduğu bir politika var. Bu ilk önce Gazze'de başladı, sonra Batı Şeria'ya gitti, sonra Lübnan'a, sonra İran'a, şimdi de Suriye'ye. Bölgede bu istikrarsızlaştırma faaliyetlerini bölge ülkeleri çok yakından takip ediyor. Hep beraber bu konuda büyük bir koordinasyon içerisindeyiz ve bunu tolere etmemiz mümkün değil. Bu bölge bizim bölgemiz, burada tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.

'GÖRÜŞLERİMİZİ İSRAİL'E İLETTİK'

Olayın başından itibaren, sabahki saldırılardan itibaren Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Bölge ülkeleriyle yakın diyalog içerisindeyiz. Ürdün sınırına yakın yerde oluyor bazı olaylar, güneyde. Ürdün ile yakın koordinasyon içerisindeyiz. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yakın iletişim içerisindeyiz. Aynı zamanda kendi görüşlerimizi, bu konuya ilişkin önerilerimizi istihbarat teşkilatımız üzerinden İsraillilere de ilettik. Burada bir istikrarsızlık istemediğimizi, özellikle güneyde olan ve sivil birtakım zaiyatlarla sonuçlanan, kimsenin tasvip etmediği olayların merkezi yönetimin bölgede bir güvenlik sağlayıcı tedbiri olmadığı sürece çözülmeyeceğini herkes biliyor. Oradaki Dürzilerin bir kısmının İsrail tarafından provoke edilip desteklenmesi ve bir istikrarsızlık unsuru haline gelmesi kabul edilemez. Dürziler ve Bedeviler arasında vuku bulan çatışmalar bir şekilde güvenlik güçlerinin idaresiyle nihayetlenmek durumda. Orada her iki taraftan da sivil kayıpların önlenmesi fevkalade önemli.

'3-4 SAAT İÇERİSİNDE ATEŞKES SÜRECİNE GİRECEĞİZ'

Diğer taraftan bütün ülkede merkezi otoritenin iradesini ortaya koyması, güvenliği, barışı, refahı tesis etmesi de fevkalade önemli. Bunların hilafına küçük küçük adacıklar oluşturup parçalanmış bir Suriye'yi ortaya koymak, Suriye'de kaosun devam etmesi devam etmesi demektir. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. İfade ettiğim gibi yakın dostlarımızla bölgede çalışıyoruz. Amerika ile beraber de çalışarak önümüzdeki 3-4 saat içerisinde umarım bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi