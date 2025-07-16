Ayşe Tokyaz Cinayetinde Yeni Gelişme: Eski Polis ve Beraberindekiler Tutuklandı

Kan donduran Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı.

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Ayşe Tokyaz Cinayetinde Yeni Gelişme: Eski Polis ve Beraberindekiler Tutuklandı
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İstanbul’da Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, 38 yaşındaki eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledildi. İddiaya göre, sosyal medyada tanıştığı Cemil Koç ile bir süre ilişki yaşayan Tokyaz, yaş farkı nedeniyle evliliği reddetti. Cemil Koç'un son kez görüşme bahanesiyle genç kızı Küçükçekmece’deki evine çağırdığı ve burada alıkoyarak öldürdüğü belirlendi.

Bir süredir haber alınamayan Tokyaz'ın cesedi 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eski polis Cemil Koç ile ona yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen eski polis memuru Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Ayşe Tokyaz’ı öldürerek cesedini valize koyan eski polis Memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı

Ayşe Tokyaz Cinayetiyle Ortaya Çıkan Korkunç Şüphe: Eski Kız Arkadaşını da mı Öldürdü?Ayşe Tokyaz Cinayetiyle Ortaya Çıkan Korkunç Şüphe: Eski Kız Arkadaşını da mı Öldürdü?Güncel

Kaynak: DHA

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Eyüpsultan Kadın cinayetleri
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