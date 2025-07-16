Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler 3 saatte kontrol altına alınırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın
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Gaziantep'te Bedirköy Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına müdahale etti.

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın - Resim : 1

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikada çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülürken fabrikada bulunan geri dönüşüm malzemeleri ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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