Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün Silivri'de yaptığı basın açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Özel’in sözlerinin kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçu kapsamında değerlendirildiği ve resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Özel’in açıklamasının ardından sosyal medya platformlarında Cumhuriyet Savcısı Sarı'yla ilgili yaptığı paylaşımlar hakkında da ayrı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi