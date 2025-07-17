Meclis'te 'Maden' Gerilimi: 'Eylül’e Kadar Çalışırız’ Resti!

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AK Parti’nin Meclis gündemine yeniden taşıdığı Maden Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlık Danışma Kurulu’nda gerilime neden oldu. Muhalefet, zeytinlikleri tehdit ettiğini savunduğu düzenlemenin geri çekilmesini isterken; AK Parti, geri adım atmayarak “Eylül’e kadar burada çalışırız” resti çekti.

Meclis’te yaz tatili öncesi son hafta, Maden Kanunu teklifine yönelik tartışmalarla kilitlendi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek yasaların planlandığı Başkanlık Danışma Kurulu toplantısında tansiyon yükseldi. Tartışmanın odağında, kamuoyunda tepki çeken ve “zeytinliklerde madenciliğin önünü açıyor” eleştirilerine konu olan Maden Kanunu düzenlemesi vardı.

'TOPLUMSAL TEPKİYİ DİKKATE ALIN'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, daha önce görüşülmeye başlanan ancak emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeler nedeniyle ertelenen Maden Kanunu’nun yeniden Genel Kurul gündemine alınmasını önerdi. Bunun ardından da üç uluslararası anlaşmanın oylanarak yasama yılına son verilmesi planlandı.

Ancak muhalefet temsilcileri bu plana itiraz etti. Özellikle CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin zeytinlik alanlarda madenciliğe izin verdiğini belirterek, “Köylüler Meclis önünde eylem yapıyor, açlık grevine gidiyorlar. Toplumsal tepkileri dikkate alın. Bu düzenlemeyi geri çekin. Aksi takdirde tüm İçtüzük haklarımızı sonuna kadar kullanırız” ifadelerini kullandı.

'BU TAVIR DEVAM EDERSE EYLÜL'E KADAR ÇALIŞIRIZ'

CHP’nin bu çıkışına karşılık veren Akbaşoğlu, “Kanun teklifinde zeytinliklerle ilgili iddia ettiğiniz gibi bir düzenleme yok. Gereksiz gerginlik yaratıyorsunuz. Bu tarz bir tavır devam ederse, Eylül ayına kadar burada çalışmaya devam ederiz” diyerek tepki gösterdi.

AK PARTİ ve MHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Danışma Kurulu’nda bir uzlaşma sağlanamayınca, AK Parti Grubu Meclis Genel Kurulu’na önerge sundu. Önergeyle, torba yasa teklifinde yer alan Maden Kanunu düzenlemesinin tümü tamamlanana kadar Meclis çalışmalarının sürmesi istendi. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Bu gelişme, Meclis’in yaz tatiline ne zaman çıkacağına ilişkin belirsizliği artırdı. Muhalefet temsilcileri, 86 bin zeytin ağacının taşınmasının önünü açacak tekliften tamamen vazgeçilmediği sürece, yoklama talepleri ve önergelerle görüşmeleri zorlayacağını ifade ediyorlar.