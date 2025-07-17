DEM Parti'den Kritik 'Demirtaş' Teması! Ziyaret Edecekler

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bugün Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek.

DEM Parti'den dün yapılan açıklamada görüşmenin saat 11.00 olarak belirtildi. Partide şu açıklama yapılmıştı:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın (17 Temmuz Perşembe) saat 11:00'de Edirne F Tipi Cezaevinde HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi