DEM Parti'den Kritik 'Demirtaş' Teması! Ziyaret Edecekler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından kritik temaslarını sürdüren DEM Parti, bugün eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret edecek.
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bugün Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek.
DEM Parti'den dün yapılan açıklamada görüşmenin saat 11.00 olarak belirtildi. Partide şu açıklama yapılmıştı:
"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın (17 Temmuz Perşembe) saat 11:00'de Edirne F Tipi Cezaevinde HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecektir."
Kaynak: Haber Merkezi