Bilal Erdoğan İddiaları Eski Defterleri Açtı... Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış Birbirine Girdi!

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un cenaze töreninde yaşanan bir olay, Türkiye’nin siyasi gündeminde yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile tokalaşmadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.

Bu durum, iki isim arasındaki ilişki hakkında spekülasyonlara yol açarken, Egemen Bağış sessizliğini Mevlana’nın dizeleriyle bozmuştu:

“Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye; bir de söyleyene bakarım, adam mı diye.”

Ancak bugün, aynı iki isim beklenmedik bir şekilde yeniden gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Mustafa Varank’ın vefat eden ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank anısına düzenlenen mevlit programında, Bilal Erdoğan ve Egemen Bağış yan yana saf tuttu.

'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de iddianın ardından Egemen Bağış'a yüklendi. Bağış'ın Bakara Suresi ile dalga geçtiği iddiasına atıf yaptı. Bağış da Ünlü'nün 'dijital imtihanla sınanmış' diyerek sert bir yanıt verdi.

CÜBBELİ'DEN 'BAKARA SURESİ' HATIRLATMASI

Ünlü, Bağış'ın Bakara Suresi ile alay ettiği iddiasını yineledi. Bağış'ın İsmailağa tarikatını araya sokarak kendisi ile barışmak istediği bir dönem olduğunu söyleyip, "Sen o ses kaydını inkâr ederek montaj diyeceğine çık: “Bakara Sûresi ile alay etmek irtidâdtır, ama ben îmân tazeledim, nikâh tazeledim” diye tövbeni açıkla, ondan sonra kimse seninle uğraşmasın" dedi.