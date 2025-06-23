Cübbeli Ahmet'ten Fatih Altaylı Üzerinden Skandal Sözler: 'Bir Kısmı Hapse Değil Mezara Girdi'

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Gazeteci Fatih Altaylı'nın youtube kanalında yaptığı programın ardından tutuklanmasının yankıları sürerken Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den çarpıcı bir açıklama geldi. Cübbeli Ahmet, x hesabından yaptığı açıklamada Altaylı'yı hedef alarak "Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar" dedi.

'BİR KISMI HAPSE DEĞİL MEZARA GİRDİ'

Açıklamasında Ekrem İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ'a İsmail Saymaz'dan Barış Pehlivan'a kadar pek çok ismi hedef alan Cübbeli Ahmet şunları söyledi:

"Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi. Tabii ki bir kısmı hapse girmedi ama mezara girdi."

Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı,… pic.twitter.com/84L9iLN9YW — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) June 23, 2025

'DARISI MÜFTERİLERİN BAŞINA'

Kendisi sık sık Teke Tek programına çıkartan Altaylı'yı hedef alan Cübbeli sözlerini şöyle bitirdi: "Ben bu olanları kendi iyiliğime değil, onların iftira ve kötülüklerine bağlıyorum. Bir de hapse girmeyip memleketten kaçıp bir daha dönemeyen FETÖ’cüleri sayacak olursak, kıyamete kadar liste uzar. Darısı diğer müfterilerin başına gelsin."

Kaynak: Haber Merkezi