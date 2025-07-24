Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Hakkari'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Hakkari'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak kaydedildi. Depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmadığı öğrenildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 23, 2025
KOSKONU-YUKSEKOVA (HAKKARI) https://t.co/EDAfEzxpVX
23.07.2025, 23:53:47 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 6.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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