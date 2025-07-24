Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Hakkari'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Hakkari'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Hakkari'de Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak kaydedildi. Depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmadığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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