Beyoğlu'nda Korkutan Patlama! Bir Bina Çöktü: Ekipler Sevk Edildi

Beyoğlu'nda binada patlama meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.

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İstanbul Beyoğlu’nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından binada çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki bir binada meydana gelen çökme sonucunda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: DHA

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