DEVA’dan İstifa Eden İki Vekil CHP'ye Katıldı

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CHP'nin, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında protesto amaçlı düzenlediği mitingler devam ediyor. Mitingin 39'uncu adresi Bakırköy oldu.

DEVA Partisi’nden istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar CHP’ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rızvanoğlu ve Avşar'a CHP taktı.

Kaynak: Haber Merkezi