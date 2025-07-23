DEVA’dan İstifa Eden İki Vekil CHP'ye Katıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bu haftaki adresi Bakırköy oldu. DEVA Partisi’nden istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar CHP’ye katıldı.

Son Güncelleme:
DEVA’dan İstifa Eden İki Vekil CHP'ye Katıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında protesto amaçlı düzenlediği mitingler devam ediyor. Mitingin 39'uncu adresi Bakırköy oldu.

DEVA Partisi’nden istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar CHP’ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rızvanoğlu ve Avşar'a CHP taktı.

DEVA’dan İstifa Eden İki Vekil CHP'ye Katıldı - Resim : 1

DEVA’dan CHP’ye Geçişte Yeni Hamle: İki Vekilin Rozeti Bakırköy’de TakılacakDEVA’dan CHP’ye Geçişte Yeni Hamle: İki Vekilin Rozeti Bakırköy’de TakılacakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEVA Partisi CHP
Son Güncelleme:
23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak 23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak
Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Manavgat' Yanıtı: 'Madem Elinde Görüntü Var, Versene Mahkemeye!' 'Madem Elinde Görüntü Var, Versene Mahkemeye!'
Kahreden Haberi Bakanlar Duyurdu: Eskişehir'deki Yangın Kabusunda 10 Can Gitti! Eskişehir'deki Yangın Kabusunda 10 Can Gitti!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi Açıkladı Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu
Kızıl Kabus 8 İli Sardı! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı! Sakarya'da Bir Yeni Yangın Daha Alev Kapanı Büyüyor! Kara Yolu Kapatıldı
Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem
İddialar Kafaları Karıştırmıştı! PKK Lideri Öcalan, Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı
Kahreden Haberi Bakanlar Duyurdu: Eskişehir'deki Yangın Kabusunda 10 Can Gitti! Eskişehir'deki Yangın Kabusunda 10 Can Gitti!