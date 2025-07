Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Manavgat' Yanıtı: 'Madem Elinde Görüntü Var, Versene Mahkemeye!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Akademideki eğitimlerini başarıyla nihayete erdiren tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Genç polislerimizi titizlikle eğiten bilgi ve tecrübeleriyle bu kardeşlerimizi hem mesleğe hem de hayata hazırlayan tüm hocalarımıza, amirlerimize, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin içerisinde, ülkemizde ve yurtdışında fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum.

'VİCDANLI DAVRANIRSANIZ, BU MİLLET SİZİ BAŞININ ÜSTÜNDE TAŞIR'

Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyoruz; üzerinizdeki üniformalar hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin emanetidir. Taşıdığınız kimlikler bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz, güvenlik güçlerimizin her bir mensubu, bu milletin göz bebeğidir, geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kast edenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. Bazen en kritik operasyonlar, en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun milletimizin duasının, devletimizin desteğinin sizlerle olacağını bir an olsun aklınızdan çıkarmayacaksınız. Unutmayın adaleti yaşatırsanız millet size sahip çıkar. Hakkı gözetirseniz devlet size omur verir. Vicdanlı davranırsanız bu aziz millet sizi hep başının üstünde taşır.

'ATAMALARI GÖREV PUANLARINA GÖRE YAPMAYA BAŞLADIK'

Çalışma şartlarının düzeltilmesinden lojistiğe polislerimize daima destek olduk. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle atamaları puanlarına göre yapmaya başladık.

''ÇAMUR AT İZİ KALSIN' PİŞKİNLİĞİNDELER'

19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldıkları onca kışkırtmaya rağmen soğukkanlılıklarını muhafaza eden emniyet güçlerimizi kutluyorum. Hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin, polisimizi mesnetsiz iddialarla rencide ettiğini görüyoruz. Çıkmışlar, polisin suçüstü yaptığı bir rezaleti aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. 'Elimizde şu kadar saatlik video kaydı var' diyorlar. Bünyelerini sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine milletin evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Bunun adı siyaset değildir, 'çamur at izi kalsın' pişkinliğindir.

'MADEM ELİNDE VİDEO KAYDI VAR, VERSENE MAHKEMEYE'

Madem elinde 32 saatlik video kaydı var, sağda solda konuşacağına versene mahkemeye. Ortada size karşı kurulmuş bir kumpas varsa toplarsın delillerini, gidersin mahkemeye, kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın. Ama bunu yapmıyorsan, söylediklerini ispat edemiyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtulamazsın. Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira atamaz, onları meydanlarda hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Biz kirli siyaset tarzını reddediyoruz. Herkesi, özellikle ana muhalefeti emniyet ve yargı camiamıza karşı daha vicdanlı bir dil kullanmaya davet ediyoruz."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken diğer yandan ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle acı ve gözyaşıyla dolu dönemi kapatacak; merkezinde kardeşliğin, refahın, kalkınmanın olduğu bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız. Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak, Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek."

Kaynak: Haber Merkezi