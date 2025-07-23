İstanbul'da Cehennem Sıcakları! Uzmanlardan 'Termal Şok' Uyarısı: Sakın Dışarı Çıkmayın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini geçiriyor. Edinilen bilgiye göre bugün İstanbul'da hissedilen sıcaklık nemin etkisiyle 56 dereceye yükseldi. İstanbul için kritik uyarılarda bulunan uzman isimler, özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

'MEVSİM NORMALLERİNİN 8-12 DERECE ÜZERİNDE'

Sıcak hava dalgasının Balkanlar üzerinden geldiğini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da etkisini artırarak devam ettirdiğini söyledi. Köse, "Doğu ve Güneydoğu ise klasik yaz sıcaklıklarının yanı sıra yeni rekorlara doğru gidiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyrediyor" dedi.

'İSTANBUL GÖLGEDE 38 DERECE'

Köse, "İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin yüzde 60 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Güneş çarpması, termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir" uyarısında bulundu.

'HİSSEDİLEN SICAKLIK ŞANLIURFA'YI GEÇTİ'

Köse, şehirlerin asfalt ve betonla kaplı olmasının da etkileri artırdığını vurgulayarak, "Şu an İstanbul'da asfalt sıcaklığı 60, beton sıcaklığı ise 62-63 dereceye kadar çıkıyor. Bu nedenle hissedilen sıcaklık Şanlıurfa'daki 47-48 dereceyi bile geçiyor" dedi.

'CUMA VE CUMARTESİ EN YÜKSEK DEĞERLERE ÇIKACAK'

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise, "Bu sıcaklık değerleri daha önce çok sık rastlanan değerler değil. İstanbul'da en yüksek ölçülen derler 41.3’tü. Tabii ki İstanbul'un güney ilçelerinde bu değerler biraz daha yüksek olabilir. İstanbul'daki sıcaklık değerleri bugün devam ediyor. Yarın da yine aynı şekilde sürüyor olacak ama cuma gününden itibaren bu sıcaklık yerleri birkaç derece daha artış gösterecek ki İstanbul'da daha önceki sıcaklık değerlerinin çok daha üzerine çıkılmış olacak. İstanbul'da sıcaklık rekoru kırılma ihtimali bulunuyor. Cuma ve cumartesi günü en pik değerlerine çıkmış olacak. Cuma Cumartesi günü sıcaklıklar en yüksek değerlere çıkacak. Pazar gününden itibaren de sıcaklıklar tekrar yavaş yavaş kademeli olarak önümüzdeki günlerde yani Pazar, Pazartesi, Salı biraz daha düşmeye başlayacak" dedi.

'5 AĞUSTOS İTİBARIYLA YENİ SICAK HAVA DALGASI'

Adil Tek, "Bu sıcaklıklar düşmeye başladıktan sonra 4-5 gün daha devam edip Ağustos'un 5’i itibariyle yeni bir sıcak hava dalgası uzakta gözüküyor. O sıcak hava dalgasının şu anki yaşadıklarımızdan daha da ortam sıcaklığını artıracağı gözüküyor. Bu sene sıcak hava dalgalarına çok daha fazla maruz kaldık geçen seneye nazaran. Bu yaklaşık beşinci sıcak hava dalgası. Bulunduğumuz noktada sıcaklıklar 35 derece civarında olurken, İstanbul'da biraz daha iç kesimlere doğru örneğin Sancaktepe'de 40-41 derecelere kadar çıkıyor. Şişli'de bugün zaten 41 dereceleri aşmış durumda sıcaklıklar. Özellikle sıcaklığın 40 derece üzerine çıktığı ilçeler, Sancaktepe, Ümraniye Anadolu Yakasında Tuzla, Pendik’in iç kesimleri buralar yüksek sıcaklıkların etkisinde kalıyor. Avrupa Yakasında ise yine Beylikdüzü, denize uzak olan yerler yani Şişli gibi ilçeler Kağıthane gibi ilçeler sıcaklığı daha da fazla hisseden ilçeler arasında. İstanbul'da Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerde sıcaklık değerleri biraz daha kuzeye yakın olmasından dolayı birkaç derece daha düşük. Bugün 40 dereceye ulaşan değerler ,ki atmosferik koşullar havanın daha da ısınacağını bize gösteriyor" diye konuştu.

'İSTANBUL 44 DERECEYİ GÖREBİLİR'

Tek, "Bugün 40 dereceye kadar çıktık. 41 ölçülen yerler vardı. 41 ölçülen yerlerde sıcaklık değerlerinin 44 derecelere kadar Cuma Cumartesi çıkma olasılığı bulunuyor. 44 dereceleri İstanbul görebilir. Bu İstanbul’da daha önce ölçülmemiş en yüksek sıcaklık olma olasılığı bulunuyor. Sahil kesimlerinde zaten bulunduğumuz noktada 35 derecelerde, buralarda 38 dereceleri görebilir. Bugüne göre kıyaslarsak yaklaşık Cumartesi'ye göre 2-3 derecelik sıcaklık artışı daha bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA