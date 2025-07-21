DEVA’dan CHP’ye Geçişte Yeni Hamle: İki Vekilin Rozeti Bakırköy’de Takılacak

DEVA Partisi’nden istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar’ın CHP’ye katılımı kesinleşti. Rozetleri, Özgür Özel’in Bakırköy mitinginde takılacak.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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DEVA’dan CHP’ye Geçişte Yeni Hamle: İki Vekilin Rozeti Bakırköy’de Takılacak
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde yaşanan kopuşlar hız kesmeden devam ediyor. DEVA listelerinden milletvekili seçilen Evrim Rızvanoğlu ile Cem Avşar’ın Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılımı netleşti.

Edinilen bilgilere göre, iki ismin CHP’ye katılımı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Çarşamba günü Bakırköy’de yapılacak mitingde kamuoyuna duyurulacak.

14 Mayıs 2023 de yapılan seçimlerde CHP listelerinden Meclis’e giren 15 DEVA milletvekilinden 6’sı bugüne kadar partilerinden istifa etti. Bu isimlerden 4’ü CHP’ye katıldı. DEVA’nın, ittifakla Meclis’e taşıdığı vekillerini birer birer kaybetmesi parti kulislerinde “dağılma süreci” yorumlarına yol açtı.

CHP kaynakları, yeni katılımların önümüzdeki dönemde de sürebileceğini belirtiyor. Bu katılımla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 137'ye yükselecek.

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