Çanakkale'de Şüpheli Kadın Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Şüpheli Kadın Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu
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Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan (63) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Kadının evine giden polis ekipleri, iddiaya göre kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Bu sırada evde bulunan M.K. (47) ise cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Evde savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimov'nın cansız bedeni cenaze aracı ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dinara Alya Urkasimova'nın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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