Kahreden Haberi Bakanlar Duyurdu: Eskişehir'deki Yangın Kabusunda 10 Can Gitti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Eskişehir’de başlayan yangında 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi yangının içerisinde kaldı. Yaralılardan 14’ü tedavi altına alınırken, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

10 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum."

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan görevlilerin kimlikleri belli oldu.

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan hayatını kaybetti.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN YARALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yangında yaralananların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Memişoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında meydana gelen elim olayda 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

7 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Halen 7 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızdan 6’sının durumu iyi, 1 yaralımız ise yoğun bakımda yakın takip edilmektedir. Diğer yaralılarımız taburcu edilmiştir. Hastalarımızın tedavi süreçleri titizlikle takip edilmekte olup, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden kahramanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "Eskişehir'de “Yeşil Vatan”ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: "Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: İHA