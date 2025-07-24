Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp'ın Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu

Yakınlarının günlerdir haber alamadığı ünlü ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Sarp'ın ölümünün 'şüpheli' olarak değerlendirildiği öğrenildi.

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Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp'ın Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu
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Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'a 2 gündür ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Sarp'ın Bakırköy’deki evine gelen polis ekipleri, cansız bedeni ile karşılaştı.

ÖLÜMÜ 'ŞÜPHELİ' DEĞERLENDİRİLDİ

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; olay yerine gelen savcının Nazlı Sarp'ın ölümünü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sarp’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

NAZLI SARP KİMDİR?

Nazlı Sarp, 1998-2012 yılları arasında Akbank ve HSBC’de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Bu dönemde tahsis, finansal analiz ve ticari portföy birimlerinde orta düzey yönetici olarak çalıştı. Ticari kredi alanında yürütülen bir inbound projede, iki yıl boyunca iş birimini temsilen yer aldı.

2012’den itibaren yönetim danışmanlığı yapan Sarp, aynı zamanda altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde finansal danışmanlık hizmeti verdi.

Proje finansmanı, ekonomi ve finans alanlarında eğitimler verdi; kredi ve finansal analiz konularında çeşitli yapay zekâ projelerinde görev aldı. Sarp aynı zamanda Dünya Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alıyordu.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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