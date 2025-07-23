Etiketle Kasa Fiyatı Farklıysa Hangi Fiyat Geçerli? İşte Tüketicinin Yasal Hakkı

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Market alışverişlerinde sıkça karşılaşılan durumlardan biri: Reyonda gördüğünüz fiyat ile kasada çıkan fiyat birbirini tutmuyor. Enflasyonun etkisiyle marketlerde fiyatlar sıkça değişirken, etiket güncellemeleri bazen geri kalabiliyor. Ancak bu durum, tüketicinin mağduriyet yaşamasına neden olmamalı. Peki böyle bir durumda ne yapabilirsiniz?

ETİKET FİYATI MI, KADAKİ FİYAT MI GEÇERLİ?

Eğer reyonda bir ürünün fiyatı 40 TL olarak yazıyorsa ve kasada bu ürün 50 TL olarak geçiyorsa, yasa sizin lehinize işliyor. Çünkü 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi açıkça belirtiyor:

"Etiket ve kasa fiyatı arasında fark varsa, düşük olan fiyat uygulanır."

Yani tüketici, reyonda gördüğü daha düşük fiyat üzerinden ürünü alma hakkına sahiptir.

"YANLIŞ YAZILMIŞ" MAZERETİ GEÇERLİ DEĞİL

Bazı iş yerleri, etiketin yanlış yazıldığını veya güncellenmediğini öne sürebilir. Ancak yasal olarak bu gerekçeler kabul edilmiyor. Etikette yer alan fiyat, tüketiciye taahhüt edilen rakam olarak değerlendirilir ve bağlayıcıdır.

HAKKINIZI NASIL ARAYABİLİRSİNİZ?

Böyle bir durumla karşılaştığınızda hakkınızı aramak için şu yolları izleyebilirsiniz:

ALO 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden şikayet oluşturabilirsiniz.

Ticaret İl veya İlçe Müdürlüklerine bizzat başvuruda bulunabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden "Tüketici Şikayet Başvurusu" formunu doldurarak durumu iletebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi