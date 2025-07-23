Japonya'da Restoranlarda Neden Bahşiş Verilmez? Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

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Dünyayı gezerken ülkelerin yemeklerinden manzaralarına kadar birçok farklılığa tanık olmak mümkün. Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir diğer unsur da kültürel alışkanlıklar ve toplumsal görgü kurallarıdır. Japonya da bu açıdan turistleri en çok şaşırtan ülkelerden biri. Turistlerin dikkatini çeken ve ilk başta yadırgadıkları davranışlardan biri, Japonya’da bahşiş uygulamasının neredeyse hiç olmamasıdır. Peki, bu durumun arkasında yatan sebep nedir?

HİZMETİN KARŞILIĞI BAHŞİŞ DEĞİL, SORUMLULUK

Japon toplumunda hizmet sunmak, bir görevin ifası değil, toplumsal saygının bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle verilen hizmetin kalitesi, herhangi bir karşılık beklenmeden en üst seviyede tutulur. İşte tam da bu nedenle bahşiş vermek, hizmet sunan kişiye gereksiz bir ödül gibi değil, hatta zaman zaman kırıcı bir davranış gibi bile algılanabilir.

Özellikle restoran, otel ya da taksi gibi alanlarda çalışanlar, görevlerini içtenlikle ve sorumluluk bilinciyle yerine getirir. Bahşiş vermeye çalışan bir turist genellikle nazikçe reddedilir ya da verilen para doğrudan iade edilir.

GELENEKLERLE ŞEKİLLENEN BİR HİZMET ANLAYIŞI

Bahşişin yaygın olmaması, Japonya'nın köklü kültürel değerlerinden ve geleneksel görgü anlayışından kaynaklanır. Japonlar için en iyi hizmeti sunmak zaten görevlerinin bir parçasıdır ekstra bir ödeme teşvik ya da ödül olarak kabul edilmez.

Bu nedenle Japonya’ya seyahat edecek kişilerin, bu kültürel detayı bilerek hareket etmeleri, hem saygı göstergesi hem de olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına büyük önem taşır.





Kaynak: Haber Merkezi