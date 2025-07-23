Altın Uçtu, Durdurulamıyor! Yeni Rekor Geldi

Gram altın 23 Temmuz itibarıyla 4.470 TL ile tarihi zirvesini gördü. FED’e yönelik eleştiriler ve ticaret savaşları, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltti. Dolar endeksindeki düşüş ve küresel belirsizlikler, altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.

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Altın Uçtu, Durdurulamıyor! Yeni Rekor Geldi
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Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. 23 Temmuz 2025 itibarıyla gram altın 4.470 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Aynı saatlerde ons altın da 3.439 dolar seviyesine ulaşarak 5 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Güçlenen güvenli liman talebiyle birlikte yatırımcıların ilgisi yeniden altına yöneldi.

Altın Uçtu, Durdurulamıyor! Yeni Rekor Geldi - Resim : 1

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, FED’in tamamının soruşturulması çağrısı yapması piyasalar üzerinde büyük etki yarattı. FED’in işleyişi ve bütçe yönetimi konusundaki eleştiriler, kurumun itibarını sorgulatırken dolar endeksinin de düşmesine yol açtı. Endeks, 97,40 ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördü ve bu gelişme altında alım iştahını artırdı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Türkiye piyasalarında ise gram altın 4.450 TL civarında dengelenmeye çalışıyor. Kapalıçarşı’da gram altının alım-satım fiyatı 4.415 – 4.465 TL aralığında değişirken, çeyrek altın 7.281 TL'den satılıyor. Uzmanlar, fiyatlardaki yükselişin önümüzdeki günlerde jeopolitik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürebileceğini belirtiyor.

Altın Uçtu, Durdurulamıyor! Yeni Rekor Geldi - Resim : 2

23 Temmuz güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.450,01 TL
Çeyrek altın 7.281,00 TL
Yarım altın 14.561,00 TL
Tam altın 28.833,45 TL
Cumhuriyet altını 28.989,00 TL
Gremse altın 72.304,74 TL
ONS altın 3.424,49 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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