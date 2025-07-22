İslam Memiş: Altın O Tarihte Düşecek

KASIM AYI İTİBARIYLA ALTINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLEBİLİR

Ancak uzman isim, Kasım ve Aralık aylarında tablonun değişebileceğini de sözlerine ekledi. Fed’in Eylül ayında faiz indirimine başlaması halinde altın üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini belirten Memiş, buna rağmen yılın son iki ayında kar satışlarının gelebileceğini ve ons altında 3.000 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabileceğini dile getirdi.

"ELİNİZDEKİ ALTINA DOKUNMAYIN" UYARISI

Altın sahiplerine önerilerde bulunan İslam Memiş, acil bir nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların Kasım ayına kadar beklemesinin daha sağlıklı olacağını söyledi. Memiş, piyasalardaki kırılganlığın sürdüğünü ve bu dönemde uzun vadeli stratejilerin ön planda olması gerektiğini vurguladı.