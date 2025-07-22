İslam Memiş: Altın O Tarihte Düşecek
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı geldi. Uzun vadeli yatırımcıların fiyat yerine eldeki miktara odaklanması gerektiğini vurgulayan Memiş, altının düşeceği kritik tarihi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü seyreden altın için, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Memiş, yükselişin devam edebileceğini söylerken, "Kasım'dan sonra altında düşüş gelebilir" diyerek yatırımcıyı uyardı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE AMA UZMANLAR TEMKİNLİ
Küresel piyasaları değerlendiren İslam Memiş, altının yaklaşık üç hafta önce ikinci yükseliş trendine girdiğini belirterek bu hareketin Kasım ayına kadar sürebileceğini öngördü. Memiş’e göre, özellikle Orta Doğu’daki siyasi tansiyon, merkez bankalarının faiz indirimine hazırlanması ve Çin gibi ülkelerin altın alımını sürdürmesi, fiyatları yukarı çeken başlıca unsurlar.
KASIM AYI İTİBARIYLA ALTINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLEBİLİR
Ancak uzman isim, Kasım ve Aralık aylarında tablonun değişebileceğini de sözlerine ekledi. Fed’in Eylül ayında faiz indirimine başlaması halinde altın üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini belirten Memiş, buna rağmen yılın son iki ayında kar satışlarının gelebileceğini ve ons altında 3.000 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabileceğini dile getirdi.
"ELİNİZDEKİ ALTINA DOKUNMAYIN" UYARISI
Altın sahiplerine önerilerde bulunan İslam Memiş, acil bir nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların Kasım ayına kadar beklemesinin daha sağlıklı olacağını söyledi. Memiş, piyasalardaki kırılganlığın sürdüğünü ve bu dönemde uzun vadeli stratejilerin ön planda olması gerektiğini vurguladı.
"ALTINDA FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN"
Yatırım yapmayı düşünenlere yönelik bir hatırlatmada da bulunan Memiş, altının fiyatına değil, eldeki miktara odaklanılması gerektiğini söyledi. "Önümüzdeki yıllarda düğün ya da borç gibi planlarınız varsa, altın her seviyeden alınabilir" diyen Memiş, yükselişin ana trend olarak devam ettiğini belirterek gram altında 4.500 TL, ons altında ise 3.500 dolar hedeflerini yineledi.