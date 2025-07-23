Piyasalar Nefesini Tuttu! Dolarda Kritik Seviye Aşıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hem iç piyasada hem de küresel ekonomik ortamda yaşanan gelişmeler, altın ve döviz fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Kur cephesindeki bu değişimler, yalnızca yatırımcıları değil, iş dünyasını ve halkı da doğrudan etkiliyor. Özellikle dolar ve Euro’daki anlık değişiklikler, finansal kararları şekillendiren en önemli başlıklardan biri haline geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün itibarıyla doların efektif kurunu alış için 40.3073 TL, satış için ise 40.4689 TL olarak duyurdu. Bir önceki günün verilerine bakıldığında, TCMB alış kurunu 40.2826 TL, satış kurunu ise 40.4440 TL olarak açıklamıştı.

Uluslararası döviz piyasalarında da dikkat çekici hareketler izleniyor. Dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1730 seviyesindeyken, sterlin/dolar paritesi 1,3510 olarak ölçüldü. Dolar/yen paritesinin ise 146,5 düzeyinde olduğu görüldü.

DOLAR 40 TL'Yİ AŞTI

Yeni günle birlikte döviz kurlarında hafif oynaklık devam ediyor. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 40,4123 TL'den alış, 40,4240 TL'den satış seviyesinde işlem görüyor. Aynı zaman diliminde Euro/TL kuru ise 47,5223 TL seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi